El deseo de Jordhy Thompson de tener una nueva chance en Colo Colo: “Me gustaría, pero...” - Chilevisión

En medio de su buen momento en Rusia, Jordhy Thompson no ocultó su deseo de volver a ponerse la camiseta de Colo Colo en algún momento.

El delantero ha tenido un renacer en el FC Orenburg, club en el que ya ha disputado 14 partidos esta temporada en lo que marcó 5 goles.

Si bien dejó el Cacique a fines del 2024 tras ser acusado de violencia de género, el ariete de 21 años no descartó regresar al equipo en el que estuvo desde las inferiores.

El deseo de Jordhy Thompson con Colo Colo

En entrevista con Radio ADN, el extremo agradeció el cariño que le han entregado los hinchas en estos últimos meses. "Es increíble que a pesar de todo lo que viví en Colo Colo, la gente me escribe todo el día", comentó.

"Hago un gol y me mandan mensaje en redes sociales. Me encanta, me gusta ver esas cosas porque yo le debo algo a Colo Colo, es lindo que la gente te recuerde por lo que hiciste en la cancha", agregó.

Consultado por un posible retorno a Los Albos, Thompson sostuvo que "me gustaría volver, pero la gente no sabe que eso ya no depende de mí, tiene que haber interés del club".

"Las ganas de estar en Colo Colo es increíble. Cuando uno se va de ahí, uno se da cuenta de lo grande que es", añadió.