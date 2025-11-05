“Me extraña”: Representante de Maximiliano Falcón aterriza un posible regreso a Colo Colo - Chilevisión

En plena recta final de la temporada, Maximiliano Falcón causó sorpresa al ser mencionado como uno de los posibles refuerzos de Colo Colo para el próximo año.

Sin embargo, los rumores fueron aterrizados rápidamente por Gerardo Arias, representante del Peluca que descartó su retorno al fútbol chileno en el corto plazo.

El agente afirmó que el uruguayo "tiene contrato con Inter Miami" y que "conmigo de Colo Colo no habló nadie".

Representante asegura que Maximiliano Falcón está cómodo en el Inter Miami

En diálogo con Radio Cooperativa, el empresario remarcó que el defensa tiene mucho cariño al Cacique y que "siempre va a querer volver, pero lo compró Inter Miami y hace diez meses está ahí".

"Hay que bajar la pelota. No hay nada concreto", señaló el representante, quien apuntó que "no creo que Inter Miami quiera venderlo de vuelta a Colo Colo, por el cual pagaron 2.500.000 de dólares. Estamos haciendo conjeturas de algo que no se sabe nada".

Arias reveló que Falcón "está contento" en Estados Unidos. "Messi, Suárez y toda la banda lo tiene muy contento, muy cuidado", dijo.

"Desde que llegó se integró y jugó todos los partidos de titular, ahora están en la final, me extraña que juegan una final el sábado y salga todo esto", añadió.