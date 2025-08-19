Afirman que Maximiliano Falcón no se olvida de Colo Colo: “El lugar donde fue feliz” - Chilevisión

A varios meses de su salida al Inter Miami, que generó diversos cuestionamientos, Maximiliano Falcón no se olvida de su querido Colo Colo.

Si bien hubo críticas en un principio, varios hinchas dejaron atrás el pasado y comienzan a extrañar al Peluca, especialmente por el momento que viven Los Albos.

El Cacique quedó eliminado de toda competencia internacional, está sin Copa Chile y quedó a 20 puntos del líder Coquimbo Unido, lo que hizo que algunos empezaran a pedir de vuelta al uruguayo.

Familia de Maximiliano Falcón da luces de posible regreso a Colo Colo

En ese escenario, la que habló de un posible retorno del charrúa fue su esposa, Florencia Pouso, quien se refirió a esto en sus redes sociales.

Al ser consultada por un seguidor si Falcón volverá en el futuro al Popular, la joven contestó: "Uno siempre quiere volver al lugar donde fue feliz".

La respuesta fue acompañada de una foto de ambos junto a su hijo Domingo, donde de fondo está precisamente el Estadio Monumental.

Pese a la ilusión que generó el posteo, se ve complicado que el defensa deje el Inter de Miami si se tiene en cuenta que llegó este 2025 y que es titular indiscutido.

En el equipo de Lionel Messi, el uruguayo pudo disputar el reciente Mundial de Clubes y enfrentar a equipos de la talla del Porto y PSG.