Perdonazo: La positiva noticia que recibió Maximiliano Falcón de cara a partido clave del Inter Miami - Chilevisión

Una positiva noticia recibió Maximiliano Falcón en el Inter Miami, luego de que se evocara la expulsión sufrida hace algunos días en el empate ante el Necaxa por la Leagues Cup.

El Peluca fue expulsado en la igualdad 2-2 de Las Garzas contra el cuadro mexicano, cortando una ocasión manifiesta de gol a los 17 minutos del primer tiempo.

Pese a los reclamos del charrúa y sus compañeros, el árbitro y el VAR no cambiaron la decisión y el uruguayo se fue tempranamente a las duchas.

Maximiliano Falcón recibe indulto en la Leagues Cup

Tras la determinación, el cuadro de Lionel Messi apeló a la tarjeta roja y logró que el charrúa fuera indultado.

Con esto, el ex jugador de Colo Colo podrá estar en el trascendental partido contra Pumas que se jugará este miércoles 6 de agosto.

La expulsión de Falcón generó la furia del entrenador Javier Mascherano, quien disparó: "Te terminan jodiendo un partido y posiblemente te pueden terminar jodiendo una clasificación, y te quedas con la cara de tonto. Esa es la realidad".

En caso de derrotar a los aztecas, el Inter Miami clasificará a la siguiente fase del certamen que junta a los elencos de la MLS y el fútbol mexicano.