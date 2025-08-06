Dolor de cabeza: Colo Colo recibió otra mala noticicia y conoció castigo de sus expulsados - Chilevisión

Colo Colo sumó un nuevo problema. Tras el empate ante Huachipato, el Tribunal de Disciplina dio a conocer las sanciones contra jugadores y el entrenador Jorge Almirón.

El DT nuevamente se fue antes de tiempo a las duchas, lo mismo que Emiliano Amor que vio la cartulina roja en la medianía del segundo lapso.

Tras la sesión llevada a cabo este martes, se confirmó que el estratega y el defensa recibieron una fecha de castigo y se perderán el trascendental partido ante Everton.

Las bajas de Colo Colo para enfrentar a Everton

De cara al cotejo frente a Los Ruleteros, el Cacique no contará con Arturo Vidal y Javier Correa que llegaron a su quinta tarjeta amarilla.

Con esto, Los Albos tienen tres importantes bajas para el duelo que se disputará el domingo 10 de octubre en Viña del Mar, lo que los obliga a rearmar el equipo.

Lo positivo es que todos los involucrados recibieron solamente una jornada de suspensión, por lo que todos estarán a disposición para el clasíco contra Universidad Católica.

Dicho compromiso está programado para el sábado 16 de este mes en el Estadio Monumental.