Brayan Cortés daría el esperado salto: Dejaría Colo Colo para fichar en Argentinos Juniors - Chilevisión

Brayan Cortés prepara un movido 2026. El arquero tendría una nueva oportunidad en el extranjero al tener casi todo arreglado con Argentinos Juniors.

Finalizado su préstamo en Peñarol, el iquiqueño no regresaría a Colo Colo y cumpliría su objetivo de continuar en el extranjero.

Si bien se especuló con un interés del Puebla de México, sería el Bicho el destino del arquero que estuvo en la Selección Chilena.

Brayan Cortés prepara su arribo a Argentinos Juniors

Según medios trasandinos, el acuerdo entre el futbolista y el elenco de La Paternal está cerrado y se anunciaría en las próximas horas.

En el denominado "Semillero del mundo", Cortés tendría una gran oportunidad al disputar la fase previa de la Copa Libertadores.

En esta instancia, Argentinos se medirá a Barcelona de Ecuador en una durísima llave que se disputará a mediados de febrero. De ganar, chocará contra el vencedor del cruce entre Botafogo y Nacional de Potosí.

El actual técnico del club es Nicolás Diez, ex integrante del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en La Roja y otrora ayudante de Sebastián Beccacece en Universidad de Chile.