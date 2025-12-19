Ni Colo Colo ni Peñarol: El inédito club en el que podría recalar Brayan Cortés el 2026 - Chilevisión

Brayan Cortés comienza a aclarar su futuro. El arquero finalizó su préstamo con Peñarol y debería volver a Colo Colo, club con el que tiene contrato vigente.

Sin embargo, su ciclo en el Cacique parece haber terminado y ya está buscando un nuevo destino, donde apareció un particular interesado.

Se trata del Puebla de México, quienes ya estarían negociando las condiciones para poder contratar al iquiqueño de 30 años.

Puebla de México tendría en la mira a Brayan Cortés

La Franja, como se le denomina, busca una importante renovación de cara al nuevo año, situación que calzaría perfecto con el meta que pretende continuar en el extranjero.

En caso de darse el fichaje, Cortés tendría una durísima tarea con un elenco que viene de ser último en el reciente torneo azteca.

Los Camoteros tuvieron un semestre para el olvido, ganando solamente 3 de los 17 partidos jugados y quedando muy lejos de los puestos de playoffs.

A raíz de esto, la dirigencia del Puebla optó por darle una chance como DT a Albert Espigares, español que lleva varios años trabajando en las inferiores.