Se la jugó: Ex jugador de Colo Colo sorprendió al compartir sus mejores jugadas en redes - Chilevisión

En pleno mercado de pases, un ex jugador de Colo Colo sorprendió al compartir un video con sus mejores jugadas para encontrar club.

Se trata de Branco Provoste, quien aparentemente busca equipo tras finalizar su vínculo con Cobreloa, club en el que estuvo gran parte de este 2025.

En los Loínos, el volante disputó solamente 11 partidos en los que marcó un gol, aunque solamente en dos ocasiones arrancó como titular.

Branco Provoste, el jugador que asomaba como promesa de Colo Colo

A través de una historia en Instagram, el mediocampista publicó un link de una pieza audiovisual que muestra sus mejores jugadas en el conjunto nortino.

El registro dura seis minutos y contiene pases, regates y algunas jugadas destacadas, las que fueron subidas a YouTube.

Nacido en abril del 2000, el mediocampista debutó en el profesionalismo con Los Albos con solamente 16 años de la mano de Pablo Guede.

En el Cacique no pudo afianzarse y partió a préstamo a Ñublense, para posteriormente recalar en Deportes Limache y finalmente en Los Zorros del Desierto.

Además, disputó el Sudamericano y Mundial Sub 17 con la Selección Chilena el 2017, compartiendo plantel con Diego Valencia e Ignacio Mesías, entre otros.