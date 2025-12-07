¡Gloria al León de Collao! Deportes Concepción le ganó a Cobreloa y vuelve a Primera después de 17 años - Chilevisión

Deportes Concepción logró su anhelado ascenso a la Primera División del fútbol chileno tras vencer por 3-2 a Cobreloa en una agónica final disputada en el Estadio Zorros del Desierto.

Los lilas llegaron hasta el norte del país para ser protagonistas de una jornada histórica frente a un cuadro loíno que esperaba hacerse fuerte de local, pero su bajo desempeño en el primer tiempo le significó el marcador final.

En la ida, ambos elencos habían empatado 1-1, por lo que la victoria del día de hoy selló el ascenso del "Conce" con un global de 4-3.

Deportes Concepción es campeón de la liguilla y regresa a Primera

Durante el primer tiempo, el León de Collao mostró mayor precisión y ambición, frente a un Cobreloa que comenzó desorientado, sin lograr mostrar el juego que lo llevó a la fase final por el ascenso.

La apertura de la cuenta para la visita llegaría al minuto 37' del encuentro con un derechazo de Nelsón Sepúlveda.

De vuelta del descanso, Joaquín Larrivey utilizó una de sus especialidades para ampliar la ventaja por 2-0.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía que estaba cerrado para los lilas, Gustavo Gotti revivió la ilusión de los locales y los volvió a meter en el partido poniendo el 2-1. Luego, cuando el partido estaba por expirar, Álvaro Delgado puso el 2-2 que sembró la agonía.

Finalmente, Nelsón Sepúlveda se volvería a vestir de héroe para Deportes Concepción al poner el 3-2 definitivo a los 96'.