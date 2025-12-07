Colo Colo vs Audax Italiano: Cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido por la Liga de Primera - Chilevisión

Colo Colo cierra la Liga de Primera recibiendo a Audax Italiano. Los Albos tienen que ganar y esperar otro resultado para clasificar a la Copa Sudamericana.
Domingo 7 de diciembre de 2025 | 10:42
Colo Colo finaliza su participación en la Liga de Primera, recibiendo este domingo a Audax Italiano en un partido clave por la fecha 30°.
El Cacique está obligado a ganar para poder clasificar a la Copa Sudamericana, además de esperar una derrota de Cobresal en su visita a Ñublense.
Si no se da esta fórmula, Los Albos timbrarán un Centenario para el olvido al no poder acceder a ningún torneo internacional de cara al próximo año.
El partido de Colo Colo ante Audax Italiano, válido por la fecha 30° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.
Adicionalmente, este trascendental duelo también será emitido por la plataforma de streaming HBO MAX de manera online. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.
El compromiso de los dirigidos contra los Itálicos comienza a las 18:00 horas de Chile de este domingo 7 de diciembre.
El choque se disputa en el Estadio Monumental, mientras que el árbitro designado fue Piero Maza.