Pesar en Colo Colo por fallecimiento de Miti, emblemática hincha conocida como la “Abuela Alba” - Chilevisión

Pesar en Colo Colo por fallecimiento de Miti, emblemática hincha conocida como la “Abuela Alba”

La adulta mayor perdió la vida a los 96 años. En redes sociales se hizo conocida por alentar de manera incondicional al Cacique.

Viernes 5 de diciembre de 2025 | 17:22

Una lamentable noticia enlutó al mundo Colo Colo. Este viernes 5 de diciembre se dio a conocer la muerte de Miti, emblemática hincha conocida como la "Abuela Alba".

Fallecida a los 96 años, la adulta mayor se hizo conocida a raíz de su gran fanatismo por el Cacique desde su juventud.

"Queridos hinchas, con mucho pesar y dolor les aviso que nuestra Miti partió con Dios. Comentarles que se fue en paz y desde el cielo seguirá alentando a su Colo Colo junto a David Arellano", comunicó su familia en Instagram.

Miti, la emblemática hincha de Colo Colo

Aficionada acérrima del Popular, Miti fue elogiada por los seguidores en redes sociales por su incondicional apoyo y amor a la institución.

De hecho, seguía los cotejos del cuadro de Macul a través de una radio, festejando cada victoria y sufriendo con las derrotas.

En marzo del 2024, la "Abuela Alba" fue al Estadio Monumental y compartió un grato momento con el plantel, sacándose fotos y saludando a los jugadores.

"Una visita que nos llena el alma", escribió en ese entonces la cuenta oficial de Colo Colo.

