Pesar en Colo Colo por fallecimiento de Miti, emblemática hincha conocida como la “Abuela Alba” - Chilevisión

La adulta mayor perdió la vida a los 96 años. En redes sociales se hizo conocida por alentar de manera incondicional al Cacique.
Viernes 5 de diciembre de 2025 | 17:22
Una lamentable noticia enlutó al mundo Colo Colo. Este viernes 5 de diciembre se dio a conocer la muerte de Miti, emblemática hincha conocida como la "Abuela Alba".
Fallecida a los 96 años, la adulta mayor se hizo conocida a raíz de su gran fanatismo por el Cacique desde su juventud.
"Queridos hinchas, con mucho pesar y dolor les aviso que nuestra Miti partió con Dios. Comentarles que se fue en paz y desde el cielo seguirá alentando a su Colo Colo junto a David Arellano", comunicó su familia en Instagram.
Aficionada acérrima del Popular, Miti fue elogiada por los seguidores en redes sociales por su incondicional apoyo y amor a la institución.
De hecho, seguía los cotejos del cuadro de Macul a través de una radio, festejando cada victoria y sufriendo con las derrotas.
En marzo del 2024, la "Abuela Alba" fue al Estadio Monumental y compartió un grato momento con el plantel, sacándose fotos y saludando a los jugadores.
"Una visita que nos llena el alma", escribió en ese entonces la cuenta oficial de Colo Colo.