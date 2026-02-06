Unión Española va a la justicia para evitar su descnso a la Primera B: Ya presentaron una demanda - Chilevisión

La búsqueda de Unión Española por evitar el descenso tomó un nuevo vuelco, luego que Los Hispanos acudieran a la justicia ordinaria.

Según consignó La Tercera, el conjunto decidieron demandar a la ANFP por una "aplicación ilegal y arbitraria" de la normativa sobre la baja de categoría.

La acción legal fue interpuesta el pasado 15 de enero y pasó a trámite este lunes 2 de febrero, donde se cuestiona al organismo con sede en Quilín por supuestamente omitir sus propios estatutos.

La demanda de Unión Española buscando evitar el descenso

En la demanda se citó al artículo 90° del Reglamento, el que establece que el descenso se produce por un promedio de puntos en las últimas tres temporadas.

Si bien las Bases mencionan que la caída a Primera B es por tabla anual, el Reglamento estaría por encima en este tipo de determinaciones.

El citado medio remarcó que una de las pruebas mencionadas es lo ocurrido en 2024 con Cobreloa y Deportes Copiapó, asegurando que ambos bajaron la categoría de plata del fútbol chileno por promedios.

Otro aspecto sería que la propia ANFP habría reconocido la vigencia del artículo, lo que fue mencionado por la directiva en un Consejo de Presidentes.

La demanda se da en medio del inicio de la Liga de Primera 2026 y a pocos días del comienzo de la Primera B, torneo que arranca el fin de semana del 21 de febrero.