Colo Colo anunció “Noche Alba Solidaria” y un detalle generó críticas en los hinchas: “No aprenden” - Chilevisión

Colo Colo anunció el regreso de la Noche Alba, tradicional evento de inicio de año que en esta oportunidad tendrá un caracter solidario.

A través de sus redes sociales, El Cacique indicó que busca recaudar fondos para las víctimas de los incendios forestales en la Región del Biobío.

La jornada contará con dos partidos: Por un lado estará el primer equipo masculino midiéndose a Unión Española, mientras que el plantel Femenino se enfrentará a un combinado formado por influencers.

Las críticas de hinchas a "Noche Alba Solidaria"

El encuentro que disputará el equipo femenino del club generó críticas en los hinchas, quienes cuestionaron que Las Albas no compitan contra un equipo profesional.

Los aficionados aseguraron que es "una falta de respeto", recalcando que las dirigidas por Tatiele Silveira "sacaron la cara en el Centenario".

A esto hay que agregar que son las actuales campeonas del fútbol chileno, donde se impusieron a Universidad de Chile en la final disputada en diciembre pasado.

La "Noche Alba Solidaria" está programada para el miércoles 11 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Monumental, evento en el que habrá actividades solidarias y shows en vivo.

