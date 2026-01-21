Con críticas a la dirigencia: Emiliano Vecchio ratificó su salida de Unión Española - Chilevisión

A semanas de haber sido anunciado como refuerzo, Emiliano Vecchio confirmó que no continuará en Unión Española.

El volante indicó que regresó a Argentina tras acusar diversos incumplimientos, ratificando que no disputará la Primera B con Los Hispanos.

En entrevista con TyC Sports, el trasandino sostuvo: "No le pedí muchas cosas al club, pedí cosas básicas para estar cómodo. La casa, el traslado y algunas cosas más que el club se comprometió a cumplir".

"Cuando llegué, no me encontré con el mejor panorama. Lamentablemente el club no cumplió en nada de lo que habíamos pactado. Hasta los pasajes me tuve que pagar", agregó.

Sobre su decisión de retornar a su país en plena pretemporada, el mediocampista fue tajante: "Si a los 20 días no te cumplen con nada, imagina a los 11 meses. Yo le tengo que responder a mi esposa, a mis hijos y la mejor decisión era volver a casa".

En ese marco, insistió en que la institución "está en un momento crítico, no solamente en términos económicos, sino también en la administración, la organización, futbolísticamente también, porque tienen un plantel que no está bien conformado".

El nuevo gesto de Emiliano Vecchio a San Lorenzo

Vecchio aprovechó de reiterar su deseo de fichar por San Lorenzo, afirmando que desde hace muchos años ha ido al estadio del Ciclón.

"Antes de ser jugador fui hincha. Iba a la cancha y he ido al Nuevo Gasómetro también. Tengo muchos amigos de San Lorenzo y cada vez que jugaba, para mí era especial", señaló.

El jugador de 37 años recalcó que Los Cuervos "por su gente y su historia, es un club en el que siempre quise jugar. La gente lo sabe porque es así".

"Estoy hablando con algunos clubes, pero ustedes me conocen y saben que no soy una persona con doble lectura. Lo que pienso lo digo", sentenció.