Emiliano Vecchio se olvida de Unión Española: Se ofrece a jugar “gratis” en gigante de Argentina - Chilevisión

Emiliano Vecchio vuelve a estar en el centro de la polémica. Pese a ser anunciado en Unión Española hace solamente tres semanas, el volante se ofreció a jugar "gratis" en un grande de Argentina.

La polémica se desató luego de las durísimas acusaciones de su esposa, Virginia Tissera, quien acusó "maltrato" y "abandono" de Los Hispanos.

La pareja del trasandino aseguró que la dirigencia no ha cumplido con los acuerdos desde su retorno a Chile, lo que alimenta las especulaciones de que no alcanzaría a debutar en la Primera B.

Emiliano Vecchio manifestó su deseo de irse a San Lorenzo

En medio de esta situación, Vecchio reconoció este lunes su deseo de tener una nueva oportunidad en Argentina y fichar en San Lorenzo de Almagro.

En conversación con el medio Mundo Azulgrana, el experimentado mediocampista comentó: "Yo quiero jugar en el Gasómetro. No me importa nada".

"Quiero que me vea un mes (el entrenador) Damián Ayude y si él cree que no estoy apto me voy solo. No quiero plata, solo me interesa jugar en San Lorenzo", agregó.

El citado portal afirmó que la dirigencia del Ciclón está estudiando la posibilidad, la que por ahora se mantiene solamente en un interés personal del jugador.

En caso de rescindir su contrato, Vecchio pondría fin de manera anticipada a su tercer ciclo en Unión Española, club que lo buscó con el deseo de que lidere el equipo en la operación retorno.