La confesión de Arturo Vidal: Desveló el club en el que ganó más dinero en su carrera - Chilevisión

Arturo Vidal habló de todo en el podcast Enfocados, siendo entrevistado por los ex futbolistas peruanos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

El King abordó su gran trayectoria en Europa, la que le permitió jugar en clubes poderosos y firmar millonarios contratos.

Precisamente, el volante de Colo Colo reveló la institución en la que ganó más dinero a lo largo de su carrera, la que ya tiene más de 20 años a nivel profesional.

La confesión monetaria de Arturo Vidal

En el espacio, Farfán le preguntó al bicampeón de América: "¿Cuál fue el club donde ganaste más candela? Es decir, dinero. No tienes que decir montos".

"Fue en el Inter de Milán, en Italia", señaló Vidal, recalcando que estuvo dos temporadas en el Neroazzurri antes de regresar a Sudamérica e irse al Flamengo.

"Dios mío. Ahora entendemos esta casa, jaja", respondió el otrora delantero de La Bicolor, quien reconoció que los mejores contratos los firmó en Rusia, Arabia Saudita y Alemania

Cabe recordar que el mediocampista de 38 años pasó en el viejo continente por el Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona y el mencionado periodo en el Inter.