Arturo Vidal sorprende y revela que le hubiese gustado jugar en grande de Sudamérica: “Encantado” - Chilevisión

Sorpresa causó la nueva revelación de Arturo Vidal, quien reconoció que le hubiese gustado jugar en Alianza Lima de Perú en algún momento de su carrera.

El King hizo esta confesión en el podcast Enfocados, donde fue entrevistado por los ex futbolistas de ese país Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

En el espacio, el volante de Colo Colo repasó parte de su carrera y contó algunas anécdotas, aprovechando de mandarle un cariñoso saludo a los habitantes del vecinos país.

Arturo Vidal revela su cariño por Alianza Lima

Minutos antes de finalizar el programa, el mediocampista de 38 años comentó: "Quiero mandarle muchos saludos a la gente de Perú".

"Agradecerle el cariño que siempre han tenido conmigo. Han sido muy respetuosos siempre que he ido a Perú la gente cuando me ha topado. En los partidos claramente uno entiende, pero de verdad me tiene mucho cariño", agregó.

Vidal remarcó que "siempre he estado del lado rival, nunca me ha tocado jugar en algún equipo de Perú. Me hubiese encantado jugar en Alianza Lima".

La frase provocó la reacción de Farfán, histórico ex delantero de Perú que gritó: "Ayayay. Arriba Alianza. Ahí está Alianza, saquen plata".

Finalmente, el ex Juventus y Barcelona sentenció: "Se les quiere mucho. Les deseo mucha suerte, tenemos un hermano allá que es (Esteban) Pavez. Ojalá le vaya muy bien y puedan ganar y ser campeones este año".