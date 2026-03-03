 Universidad de Chile vs Palestino: Cuándo y a qué hora juegan partido por Copa Sudamericana - Chilevisión
Universidad de Chile vs Palestino: Cuándo y a qué hora juegan partido por Copa Sudamericana

Universidad de Chile enfrentará a Palestino en un partido crucial, con ambos equipos definiendo su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Martes 3 de marzo de 2026 | 10:12

La fase previa de la Copa Sudamericana regala un atractivo cruce de chilenos, con Universidad de Chile enfrentando en un crucial partido a Palestino.

Los Azules reciben al cuadro Árabe en una llave a partido único, con el ganador accediendo a la zona de grupos y asegurando competencia internacional al menos por el primer semestre.

Ambos equipos vienen encendidos luego de sumar importantes triunfos en la Liga de Primera, especialmente por el lado del Romántico Viajero que venció a Colo Colo en el Superclásico 199.

¿Cuándo y a qué hora juegan U. de Chile y Palestino por Copa Sudamericana?

El partido de Universidad de Chile ante Palestino está fijado para este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas de nuestro país.

El recinto para este compromiso es el Estadio Nacional, donde no habrá presencia de público debido a que el Romántico Viajero arrastra una suspensión desde el 2025.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Palestino?

El duelo entre estos clubes nacionales será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, este importante encuentro será emitido de forma online por la plataforma de streaming DGO, a la que tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

