 Barcelona vs Atlético de Madrid: A qué hora juegan HOY revancha por Copa del Rey - Chilevisión
Barcelona vs Atlético de Madrid: A qué hora juegan HOY revancha por Copa del Rey

Barcelona va por una épica remontada ante el Atlético de Madrid, cuadro que lo venció 4-0 en la semifinal de ida y que quiere abrochar su paso a la final de la Copa del Rey.

Martes 3 de marzo de 2026 | 11:35

Barcelona y Atlético de Madrid se miden en la esperada revancha de la Copa del Rey, enfrentándose este martes en la vuelta de las semifinales.

La llave tiene una amplia ventaja en favor de Los Colchoneros, quienes dieron un verdadero golpe y se impusieron por un contundente 4-0 en la ida.

Pese a esto, Los Catalanes confían en Lamine Yamal y en Raphinha, dos de sus principales figuras, para poder revertir la serie e ir en busca del título.

A qué hora juegan Barcelona y Atlético de Madrid por la Copa del Rey

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 3 de marzo.

El estadio para este importante encuentro es el mítico Camp Nou, donde se espera una importante presencia de público local.

Cuándo se juega la final de la Copa del Rey

La gran final de la Copa del Rey está fijada para el sábado 18 de abril, disputándose en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El ganador se esta llave se medirá al vencedor del cruce entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, quienes chocan este miércoles 4 de marzo.

