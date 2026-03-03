Rodrygo dice adiós al Mundial 2026: Real Madrid confirma grave lesión y Brasil pierde pieza clave - Chilevisión

Brasil pierde a una pieza clave para el Mundial 2026. Rodrygo, delantero del Real Madrid, se perderá la cita planetaria a causa de una gravísima lesión.

El ariete de 24 años fue sometido a exámenes este martes por las molestias que tuvo en el reciente contra el Getafe, donde el Merengue cayó en en Estadio Santiago Bernabéu.

¿El diagnóstico? Rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha, lo que sentencia su participación en lo que resta de temporada.

Brasil se queda sin Rodrygo para el Mundial: ¿Oportunidad para Neymar?

El atacante asomaba como uno de los fijos en al nómina de La Canarinha. Si bien no ha gozado de la misma cantida de minutos que en otros años, el conocimiento que tiene el DT Carlo Ancelotti parecía fundamental.

De hecho, Rodrygo tiene la capacidad de jugar por todo el frente de ataque, incluso como una especie de enganche.

A raíz de su ausencia, el Scratch quedó con una vacante en la que podría aparecer Neymar, quien sueña con ganarse la confianza del entrenador italiano.

El experimentado atacante ha disputado los últimos tres partidos con el Santos, llegando a marcar un doblete en la victoria 2-1 sobre Vasco da Gama el 26 de febrero pasado.

Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 3, 2026

Grupo de Brasil en el Mundial 2026

Grupo C:

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

¿Dónde ver el Mundial 2026?

El Mundial 2026 lo podrás ver por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.