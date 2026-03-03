Alerta por Cristiano Ronaldo: Reportan que trasladó su jet privado por ataques en Arabia Saudita - Chilevisión

El conflicto que se vive en Medio Oriente sacude al deporte. Ahora, se reportó que Cristiano Ronaldo habría decidido trasladar su avión privado desde Arabia Saudita a Madrid.

De acuerdo con plataformas que siguen los vuelos, un jet de lujo del futbolista del Al Nassr realizó un vuelo desde Riad a España en las últimas horas.

Sin embargo, no hay información oficial sobre los ocupantes que habría tenido la aeronave, por lo que se desconoce si el portugués o su familia abandonaron Asia.

El mundo del deporte está alerta por tensión en Medio Oriente

Según consignó Marca, el ex Real Madrid no ha dado luces sobre si optó por abandonar Arabia Saudita, luego de que en las última jornada se registraran ataques con drones.

Además del emblemático delantero, hay preocupación por las consecuencias que se están generando en el deporte a causa de la tensión entre Estados Unidos, Irán e Israel.

Un ejemplo de esto son los tenistas que siguen varados en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, entre los que están los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev que pretenden disputar esta semana el Masters 1000 de Indian Wells.

A esto hay que sumar la chance de que la Finalissima entre Argentina y España cambie de sede, pasando posiblemente de Qatar a Europa.