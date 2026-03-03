Claudio Borghi recordó a “Pelé” Álvarez con particular anécdota: Trabajaron juntos en Colo Colo - Chilevisión

Claudio Borghi se manifestó tras la muerte de José Luis "Pelé" Álvarez, ex futbolista de Colo Colo que perdió la vida a los 65 años.

El recordado delantero nacional, que ganó cuatro títulos con el Cacique en la década de los 80, falleció a causa de un cáncer que lo afectó por años.

Horas después del deceso, el Bichi contó que trabajó con el ex jugador mientras dirigía a Colo Colo entre 2006 y 2008, señalando que "no quiero recordarlo con tristeza, a pesar que tenía una enfermedad que pudo vencer y después volvió. Tengo recuerdos maravillosos con él".

La anécdota que contó Claudio Borghi sobre "Pelé" Álvarez

En su rol de panelista en Picado TV, el argentino señaló que Álvarez fue jefe de seguridad en Los Albos. "Compartimos mucho y también con su familia a la que le mando un abrazo", sostuvo.

"No me gusta recordar a la gente con tristeza porque la muerte es parte de la vida. Yo recuerdo con una sonrisa más que con una lágrima. Porque me protegió y lo protegí", reflexionó.

Borghi aprovechó de contar una anécdota que se dio el 2006 en un partido contra Gimansia y Esgrima La Plata por Copa Sudamericana, la que involucra a Rodrigo "Kalule" Meléndez.

"Habíamos arreglado en el primer tiempo que iba a sacar a Kalule porque había jugado en Estudiantes. Le dije que lo protegiera y que se quedara al lado de él. Hago el cambio, miro a la banca y (Pelé) está al lado mió", señaló.

Tras recordarle las indicaciones, el ex DT aseguró que "cruzó la cancha corriendo. Pegó un pique y llegó. El árbitro lo miró y Kalule salió protegido. Un beso grande al cielo y otro para su familia".