A un mes de ser anunciado como refuerzo: TAS ratifica sanción y Coquimbo pierde a Rodrigo Holgado - Chilevisión

Mazazo a Coquimbo Unido. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) determinó este jueves ratificar la sanción a Rodrigo Holgado por falsificación de documentos, suspendiéndolo por los próximos 12 meses.

El delantero de Los Piratas es uno de los siete futbolistas involucrados, quienes realizaron trámites indebidos para representar a la Selección de Malasia.

El caso estalló a mediados del 2025, luego que la mencionada escuadra venciera 4-0 a Vietnam en un partido por las Eliminatorias a la Copa Asiática, con el ariete precisamente marcando un gol.

Si bien todos los acusados fueron castigados por la FIFA hace algunos meses, la apelación les permitió seguir en actividad a raíz de una suspensión cautelar.

Sin embargo, el organismo decidió acabar con esta medida preventiva y ratificar la sanción, lo que no les permitirá participar en ninguna competencia oficial de carácter nacional e internacional, aunque sí se les autorizó a entrenar y jugar amistosos.

Coquimbo pierde a Rodrigo Holgado por el resto del año

La inhabilitación implica un duro golpe a Coquimbo, cuadro que contrató a Holgado con la esperanza de que participara en los torneos locales y la Copa Libertadores.

El anuncio del argentino se hizo el pasado 8 de febrero, donde el Aurinegro remarcó que "como club te acompañaremos en tu proceso, sin importar los resultados, con convicción de que nuestra Región te engrandece".

"Asumimos riesgos reafirmando lo que somos: una institución que cuida y respalda a quienes defienden con orgullo los colores que ganamos en cancha", agregaron en esa oportunidad.

Además del atacante de 30 años, los otros sancionados con Facundo Garcés, Imanol Machuca, Gabriel Arrocha, João Vitor Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.