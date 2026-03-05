El refuerzo de Colo Colo que mandó un dardo a los jugadores de la U tras derrota en el Superclásico - Chilevisión

El Superclásico sigue en la memoria de Joaquín Sosa, uno de los refuerzos de Colo Colo para esta temporada que lanzó un dardo a Universidad de Chile.

Los Azules se quedaron con la victoria en el Estadio Monumental con el gol de Matías Zaldivia, dándole un duro golpe a Los Albos que nunca encontraron el camino para rescatar al menos un punto.

"El rival terminó ganando por un detalle", afirmó el uruguayo, quien no cuestionó a sus pares del cuadro laico por un aspecto en particular.

La crítica de Joaquín Sosa a los jugadores de la U

En conferencia de prensa, el defensor valoró lo realizado por Los Albos y aseguró que "dentro de la cancha se vio quién propuso y quién no".

"En cada jugada, en cada roce, el rival se quedaba mucho tiempo en el piso, pero no hay excusas. Se perdió y ahora tenemos que seguir trabajando", agregó.

Sosa no se quedó ahí y apuntó que el plantel está trabajando en dejar atrás la derrota, remarcando que el principal objetivo es quedarse con el título.

"Colo Colo es el club más grande de Chile, siempre vamos a querer pelear el torneo y lo vamos a pelear hasta el final", comentó.