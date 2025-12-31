Colo Colo cierra el 2025 confirmando un refuerzo: Joaquín Sosa es nuevo jugador del Cacique - Chilevisión

Colo Colo confirmó este miércoles la llegada de Joaquín Sosa, defensa que llega proveniente de Independiente Santa Fe de Colombia.

El uruguayo fue anunciado como nuevo refuerzo del Cacique en el último día del 2025, convirtiéndose en la segunda incorporación tras el arribo de Matías Fernández.

El pase del charrúa pertenece al Bologna de Italia, club que no lo tenía en cuenta y que decidió aceptar el préstamo en Los Albos.

Joaquín Sosa, el joven defensa que llega a Colo Colo

Nacido en Fray Bentos en enero del 2002, Sosa comenzó su carrera en Nacional y debutó en el profesionalismo a los 19 años.

Posteriormente, jugó en Rentistas y Liverpool de su país antes de ser transferido al conjunto italiano. A partir de ahí, deambuló en diferentes instituciones.

Dinamo Zagreb, Montreal Impact de la MLS, Reggiana y el mencionado ciclo en los cafeteros fueron sus últimos periplos, donde nunca pudo afianzarse.

En el último semestre, el zaguero disputó 12 encuentros en los que no marcó goles, ganándose la titularidad solamente en la recta final del año.

Pese a esto, en el Popular confían en que pueda aportar con su poderío físico para la nueva temporada en la que afrontarán solamente competencias locales.