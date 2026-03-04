Pasó a último trámite: Senado aprobó histórica reforma a Ley de Sociedades Anónimas Deportivas - Chilevisión

La Sala del Senado anotó un día histórico para el fútbol chileno al aprobar este miércoles la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP).

Entre las implicancias del proyecto está la separación legal de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

Esto quiere decir, por ejemplo, que Pablo Milad, actual presidente de la ANFP, no podrá presidir las ligas y la Selección Chilena de forma simutánea.

Las claves de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas

No solo eso, puesto que la iniciativa promete terminar con la multipropiedad, es decir, un mismo empresario o grupo empresarial no podrá ser propietario o controlador de varios clubes al mismo tiempo.

También regulará a los representantes de los futbolistas, pues impedirá que los agentes de los jugadores participen en la administración de los clubes o en su propiedad.

Además reforzará los mecanismos de control por parte del Estado y abrirá espacios para que socios e hinchas tengan incidencia en la propiedad.

Otro punto es que el Estado podrá fiscalizar a través de sus organismos los estados financieros de estas instituciones. En ese sentido, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tendrá más atribuciones para fiscalizar posibles delitos económicos.

Proyecto será revisado por última vez en el Congreso

El proyecto ahora pasará a tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde será revisado por última vez antes de su eventual posterior ratificación y promulgación por el Presidente de la República.