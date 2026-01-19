Polémica con Emiliano Vecchio en Unión Española: Esposa acusa “abandono” del club - Chilevisión

Virginia Tissera, esposa de Emiliano Vecchio, arremetió contra Unión Española y afirmó que el club no ha respetado el acuerdo establecido en su regreso.

La polémica se encendió con los rumores de una posible desvinculación del argentino, quien este 2026 regresó a Los Hispanos en el deseo de ascender a Primera División.

La pareja del futbolista aseguró que el elenco de Independencia les prometió un hogar, un vehículo y colegio para sus hijos, pero por ahora no hay nada de eso.

En conversación con AS Chile, la empresaria aseguró que Vecchio está "cobrando dos pesos" y reveló un incómodo momento vivido en su arribo a Chile.

"Llegamos el 1 de enero a un Airbnb a las 1:00 de la mañana y nos pasó algo de terror: No habíamos avisado al banco que íbamos y teníamos todas las tarjetas bloqueadas. Como era primero, no pudimos pedir ni agua, estaba todo cerrado. (Unión) No nos dejó ni una botella de bebida en el Airbnb", comentó.

Las duras acusaciones de esposa de Emiliano Vecchio

Tissera contó que Vecchio hizo solicitudes a la institución. "Lle pidió al club si le podían pagar el sueldo, pero no lo hicieron. Después nos pusimos a buscar casa, para supuestamente llevar a nuestros chicos, algo que siempre debe hacer el club (...) Nos enteramos que el club había arrendado el Airbnb por solo cinco días", señaló.

La trasandina comentó que el volante se iba a entrenar en Uber, relatando que "eran 60 dólares para ir y 60 para volver y se iba. Y todo lo pagamos nosotros, no lo podía creer. Emiliano todos los días les decía 'cuándo me van a dar la camioneta, si firmamos un contrato'".

"Unión no cumplió nada, no sé si es falta de dinero, de responsabilidad. Yo tengo una empresa hace 10 años y nunca trate a un empleado como Unión trató a Emiliano. Siento que es abandono de persona, es tremendo", añadió.

La empresario no se quedó ahí y acusó el club "maltrató" a su esposó, apuntando contra el gerente general, Sabino Aguad.

"No entiendo por qué sólo pagaron cinco días de Airbnb, si nosotros íbamos a quedarnos. Sabino maltrataba a Emiliano, le decía 'estás cabrón'. No entiendo por qué lo hicieron ir si le iban a hacer esto", sostuvo.