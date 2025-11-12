Emiliano Vecchio contó inéditos detalles de la falsa muerte de su hermano: “Me mandé una...” - Chilevisión

El ex jugador de Unión Española recordó la insólita situación que protagonizó en su primer ciclo en Chile, época en la que inventó uan tragedia para poder casarse.
Miércoles 12 de noviembre de 2025 | 13:30
Emiliano Vecchio reveló nuevos detalles de la historia más llamativa de su carrera, donde mintió sobre la muerte de su hermano para poder viajar a Argentina y casarse en su primer ciclo en Chile.
El ex jugador de Unión Española y Colo Colo aseguró a ESPN que tenía planeada la boda para el término de la temporada, pero una reprogramación alteró los planes.
"Había llegado a Unión Española, era muy joven y planifiqué mi casamiento. Me cambiaron la fecha y me pusieron un partido justo en esa fecha, cuando teníamos vacaciones", comentó.
El volante apuntó que "me lo hicieron 10 días antes. Tenía todo armado y en ese momento no sabía qué decir, se acercaba el día y me mandé una 'macana'".
"Le dije al entrenador que había fallecido mi hermano y me tenía que ir a Argentina. No sé por qué lo dije y por qué mi hermano. Llegué al casamiento, me casé y se enteraron a los dos minutos", agregó.
Vecchio confesó que su familia se molestó por lo ocurrido y que en su regreso a Chile fue sancionado por el cuadro de Independencia. "Estuve un mes castigado", dijo.
"En ese periodo no ganaron ni un partido gracias a Dios, así que el entrenador me volvió a poner. Fue una locura", añadió.
Por último, el mediocampista contó que le hizo una broma a su hermano que lo enojó todavía más. "Le dije '¿Cómo te llamas?' y me dice: 'Jesús'. Le digo: 'Quédate tranquilo, vas a resucitar a los tres días'", sentenció entre risas.