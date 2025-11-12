Emiliano Vecchio contó inéditos detalles de la falsa muerte de su hermano: “Me mandé una...” - Chilevisión

Emiliano Vecchio reveló nuevos detalles de la historia más llamativa de su carrera, donde mintió sobre la muerte de su hermano para poder viajar a Argentina y casarse en su primer ciclo en Chile.

El ex jugador de Unión Española y Colo Colo aseguró a ESPN que tenía planeada la boda para el término de la temporada, pero una reprogramación alteró los planes.

"Había llegado a Unión Española, era muy joven y planifiqué mi casamiento. Me cambiaron la fecha y me pusieron un partido justo en esa fecha, cuando teníamos vacaciones", comentó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Emiliano Vecchio y la mentira para poder casatse: "No sabía qué decir"

El volante apuntó que "me lo hicieron 10 días antes. Tenía todo armado y en ese momento no sabía qué decir, se acercaba el día y me mandé una 'macana'".

"Le dije al entrenador que había fallecido mi hermano y me tenía que ir a Argentina. No sé por qué lo dije y por qué mi hermano. Llegué al casamiento, me casé y se enteraron a los dos minutos", agregó.

Vecchio confesó que su familia se molestó por lo ocurrido y que en su regreso a Chile fue sancionado por el cuadro de Independencia. "Estuve un mes castigado", dijo.

"En ese periodo no ganaron ni un partido gracias a Dios, así que el entrenador me volvió a poner. Fue una locura", añadió.

Por último, el mediocampista contó que le hizo una broma a su hermano que lo enojó todavía más. "Le dije '¿Cómo te llamas?' y me dice: 'Jesús'. Le digo: 'Quédate tranquilo, vas a resucitar a los tres días'", sentenció entre risas.