Emiliano Vecchio se defiende de acusación de deuda y arremete contra Unión Española: “Un desastre” - Chilevisión

El volante argentino de Unión Española, Emiliano Vecchio, abordó la fuerte acusación que se le hizo en su contra, donde se apuntó a que tenía una millonaria deuda.

En concreto, el trasandino no habría pagado una suma cercana a los 43 millones de pesos por el arriendo de la casa en la que vivía en Santiago.

Luego de que la situación se hiciera pública, el mediocampista de 36 años rompió el silencio y lanzó potentes frases contra el club hispano, confirmando que no continuará el 2025.

¿Qué dijo Emiliano Vecchio?

En diálogo con TyC Sports, Vecchio afirmó que "Cuando llegué (a Chile), Unión Española tenía que pagar el alquiler. Lo terminé pagando yo el viernes. Unión Española un desastre".

El argentino puso fin a su segundo ciclo en el club. "Me voy. Yo la pasé re mal. No me hicieron los documentos, no me abrieron cuenta de banco, no me dieron lo que me prometieron", dijo.

Entre esas propuestas, el ex Rosario Central y Racing aseguró que le ofrecieron "un auto para moverme, no me lo dieron; Pagarme el alquiler, no me lo pagaron. En ese sentido, fue un año horrible, la pasé pésimo".

"No me pagaron, me quedaron debiendo plata. Un desastre. No me pagaron el aquiler. Encima, no tengo cuenta (...) Una locura fue todo", sentenció.