Hermano de Pablo Solari entrega detalles del íntimo festejo de Racing: “Ninguno pasaba el control” - Chilevisión

Racing hizo historia y se consagró campeón de la Copa Sudamericana, lo que dio paso a una alocada celebración de parte del plantel y cuerpo técnico.

Uno de los que festejó merecidamente fue Santiago Solari, hermano de Pablo Solari, actual delantero de River Plate y ex jugador de Colo Colo.

El puntero ingresó en el segundo tiempo de la final ante Cruzeiro, la que favoreció a La Academia por 3-1 y que le permitió quebrar una racha de 36 años sin ganar títulos internacionales.

La sinceridad de Santiago Solari por la celebración de Racing

En entrevista con DSports, Solari fue consultado sobre si podía contar algún hecho íntimo de la fiesta realizada por los jugadores.

Con una sincera risa, el extremo de 26 años comentó que "estuvo tranquilo, muy lindo. Yo me metí a la pileta (piscina) no más. Me fui a dormir al rato".

Adicionalmente, el futbolista comentó a modo de broma que "ninguno pasaba el control de alcoholemia", desatando carcajadas en los panelistas.

A lo largo de la temporada, el puntero ha jugado un total de 38 partidos (20 como titular) en los que marcó 4 goles.