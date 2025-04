Bombazo en el Manchester City: Kevin De Bruyne confirma su partida con emotiva carta - Chilevisión

Era un secreto a voces y este viernes se concretó. Kevin De Bruyne anunció que no continuará en el Manchester City a partir de la próxima temporada.

El belga confirmó en sus redes sociales que no renovará su vínculo con el club, desatando un verdadero bombazo al mercado de pases.

En sus redes sociales, el volante comenzó su despedida de los Cityzens con una emotiva carta. "Iré directo y les diré que van a ser mis últimos meses como jugador del Manchester City", explicó.

"Nada de esto es fácil de decir, pero como futbolista sabes que este día llega. El día es hoy y merecen escucharlo de mí primero", comentó en sus redes sociales.

El futbolista de 33 años agradeció a los hinchas y afirmó que la institución "me lo ha dado todo. No he tenido otra opción que dar lo mejor de mí, y sabés qué, lo hemos ganado todo. Nos guste o no, es momento de decir adiós".

"Mánchester siempre estará en el pasaporte de mis hijos y, sobre todo, en nuestros corazones. Esta siempre será nuestra casa. Toda historia llega a un final, pero este ha sido definitivamente el mejor capítulo", añadió. View this post on Instagram A post shared by Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

Los impactantes números de Kevin de Bruyne con el Manchester City

Tras llegar el 2015 desde el Wolfsburgo, a cambio de 60 millones de euros, Kevin De Bruyne vivió una época dorada en el Manchester City al ganar 18 títulos.

Entre esos trofeos figuran seis Premier League (cuatro consecutivas), la primera Champions League en la historia del club, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

En su paso por los Ciudadanos, el belga disputó 413 partidos en los que convirtió 106 goles y entregó 174 asistencias, transformándose en leyenda de la institución.