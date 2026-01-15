“Sálvate solo”: La cruda respuesta de Pablo Aránguiz a Miguel Ramírez tras descenso de Unión Española - Chilevisión

A dos meses del descender a la Primera B, Unión Española sufrió un nuevo coletazo con la contundente respuesta de Pablo Aránguiz, capitán del equipo, al ex entrenador hispano Miguel Ramírez.

El estratega analizó su estadía en los Rojos de Santa Laura, donde se fue a falta de tres fechas para el final de la Liga de Primera con el equipo en el último lugar de la tabla.

En conversación con TNT Sports, el Cheíto apuntó que hubo encuentros fundamentales. "Donde se requiere lo mejor de cada jugador y hay más exigencia tuvimos problemas", dijo.

"Nos pasó contra Audax Italiano, la U, Colo Colo, Católica. Lo tuvimos con O'Higgins, con Palestino. Goles raros, faltas innecesarias. Penales innecesarios, evitables. Y otros penales que el VAR nos sancionó", agregó.

En ese punto, Ramírez sostuvo: "Llamento profundamente lo que pasó con Unión Española y el descenso. Me había hecho mucha ilusión estar en un equipo grande. Me cuestionaron que abandoné, pero sentí que el equipo me abandonó antes".

Pablo Aránguiz responde a Miguel Ramírez

Tras las declaraciones, Aránguiz contestó con una historia de Instagram en la que apuntó al capitán de un barco, sin mencionar directamente al DT.

Al terminar el extracto, el volante replicó en duros términos: "Cero códigos, cero autocrítica. Asegurado, sálvate solo, la excusa agrava la falta. Soldado que arranca, sirve para otra guerra".

Cabe recordar que el mediocampista de 28 años pidió disculpas a los hinchas por la pérdida de categoría, agradeciendo el constante apoyo.

Mira la historia acá