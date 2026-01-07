Jorge Segovia se manifestó tras rechazo a reclamo de Unión Española: Lanzó curiosa reflexión - Chilevisión

Jorge Segovia, propietario de Unión Española, reapareció en redes sociales y lanzó una profunda reflexión una semana después del rechazo al reclamo que buscaba evitar el descenso del club.

El empresario compartió una cita del poeta escocés Charles Mackay, la que hace alusión a los enemigos y la valentía de enfrentarlos.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el dirigente de Los Hispanos escribió: "¿No tienes enemigos dices? Una pena amigo mío: Ese alarde es vano. Aquel que participa en el combate del deber, que los valientes soportan, debería haber hecho enemigos".

"Si no los tienes, pequeño es entonces el trabajo que has hecho. Si a ningún traidor has escarmentado, si ningún zafio patan te ha calumniado, si ningún entuerto has enderezado, entonces... has sido un cobarde redomado", agregó.

Unión Española prepara su temporada en la Primera B

El mensaje se da a conocer luego de que se especula con que Unión Española e Iquique no persistirían en su deseo de mantenerse en Primera División, algo que buscaron al detectar contradicciones entre el Reglamento y las Bases del torneo.

Tras el rechazo de la ANFP al reclamo presentado por ambas situaciones, creció el rumor de acudir a la justicia ordinaria a resolver el tema.

Sin embargo, las instituciones acatarían la baja a la Primera B y ya estarían afinando detalles para ir en busca del ascenso.

