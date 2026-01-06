Vuelco en caso de Unión Española e Iquique: Clubes desistirían de acudir a justicia ordinaria - Chilevisión

Unión Española e Iquique tomarían una drástica decisión. Ambos clubes optarían por no continuar en su reclamo de evitar el descenso y permanecer en la Liga de Primera.

De acuerdo a La Tercera, Hispanos y Dragones Celestes no acudirán a la justicia ordinaria para resolver el tema, donde alegaban una contradicción entre el Reglamento y las Bases del torneo.

A raíz de esto, los clubes optarían por acatar la pérdida de categoría que se dio tras una mala temporada el 2025.

La razón por la que Unión Española e Iquique no acudirían a la justicia ordinaria

El citado medio afirmó que todo se dio buscando evitar conflictos con la señal que transmite los partidos, lo que podría terminar afectándolos.

Cabe recordar que la ANFP rechazó el reclamo presentado por Unión Española e Iquique, argumentando estas dos instituciones votaron a favor de las Bases del Campeonato 2025.

"El reclamo se considera improcedente, ya que los clubes aceptaron las reglas del torneo y compitieron bajo ellas durante toda la temporada", señalaron en un comunicado.

El tema se originó producto del artículo 90° del Reglamento, el que esteblece que el descenso se daría por promedio de puntos en las últimas tres temporadas y no por la tabla anual como ahora.

Sin embargo, la situación parece estar zanjada y ambos equipos disputarían la Primera B 2026.