Revelan fecha en que se respondería a reclamo por descenso Unión Española e Iquique - Chilevisión

El intento de salvación del descenso Unión Española e Iquique tendría una fecha clave. En concreto, la ANFP respondería al reclamo presentado el próximo martes 30 de diciembre.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, para dicha jornada se citó a una sesión especial de directorio en la que se tratará este tema.

El objetivo es analizar el requerimiento antes de comenzar el 2026, teniendo en cuenta que la temporada comienza a fines de enero con la disputa de la Supercopa.

Unión Española e Iquique aguardan por resolución tras requerimiento

Ambos clubes formalizaron la semana pasada una contradicción entre el Reglamento y las Bases del torneo, con la primera estableciendo en su artículo 90° que la baja de categoría se produce por promedio de puntos en las últimas tres temporadas.

Pese a que las Bases mencionan que el descenso es por tabla anual, como le paso a Hispanos y Dragones, el Reglamento estaría por encima en este tipo de determinaciones.

En ese marco, el citado medio apuntó que hay diferentes escenarios para concluir un tema que ha generado ruido en el fútbol chileno.

Una chance sería mantener a Unión Española e Iquique en la Primera B, con el riesgo de que alguno de los cuadros acuda a la justicia ordinaria.

Otra alternativa es suspender los descensos y dejar la Liga de Primera con 18 equipos, lo que generaría una discusión sobre la distribución de ingresos por derecho de televisión.

En caso de darse esta chance, que por ahora es solamente un rumor, se exploraría la opción de que estos dos conjuntos involucrados reciban los montos correspondientes a la Primera B.