Triste noticia enluta a Unión Española: Club comunicó fallecimiento del padre de un jugador - Chilevisión

Una lamentable noticia dio a conocer Unión Española este lunes, confirmando el fallecimiento del padre del futbolista Rodrigo Alarcón.

Joel Alarcón perdió la vida en las últimas horas, muerte que enluta al club en medio de las fiestas de fin de año y el descenso a la Primera B.

Si bien no dio detalles sobre las causas del deceso, Los Hispanos le entregaron las condolencias a la familia del joven jugador y a sus cercanos.

El sentido mensaje de Unión Española

A través de sus redes sociales, la institución manifestó: "Unión Española expresa sus sinceras condolencias a nuestro jugador Rodrigo Alarcón y a su familia por el fallecimiento de su padre, Joel Alarcón".

"Mucha fuerza y un abrazo de parte de toda la Familia Hispana", agregaron en un comunicado.

El defensor de solamente 20 años debutó en el profesionalismo esta temporada 2025, sumando minutos en una derrota 2-0 ante Universidad de Chile el pasado 5 de julio.

A lo largo de esta campaña, el zaguero disputó un total de 4 partidos en los que no marcó goles, apostando a ser alternativa en la búsqueda de ascender a la Liga de Primera.

