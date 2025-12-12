Carta firmada: Unión Española e Iquique dan paso clave en la búsqueda de evitar el descenso - Chilevisión

Unión Española e Iquique buscan dieron un paso clave y buscan anular sus descensos a la Primera B, lo que se decretó al término de la temporada 2025.

Previo al Consejo de Presidentes de la ANFP realizado este jueves, ambos elencos presentaron una carta en la que afirmaron que hay una contradicción entre el Reglamento y las Bases de la Liga de Primera.

Según consignó La Tercera, el recurso está firmado por dirigentes de las dos instituciones y se solicita "velar por la aplicación del Reglamento de la Corporación en la determinación de los descensos".

Esto se originó por una confusión entre el Reglamento y las Bases, con la primera instancia estableciendo en su artículo 90° que los cuadros que bajarán de categoría se definirán por el promedio de puntos en las últimas tres temporadas.

Si bien las Bases del actual torneo establecen que la pérdida de división es por tabla anual, se ha indicado el Reglamento estaría por encima en las determinaciones.

¿Habrá cambios en el descenso de Unión Española y Deportes Iquique?

De acuerdo al citado medio, la ANFP replicó en que atenderán la petición de Unión Española e Iquique, aunque recalcaron que los estatutos aprobados el 2023 están por encima del popio Reglamento y las Bases.

El organismo detalló al diario que "el cambio de los estatutos deroga varios aspectos del reglamento, el cual ya se aprobó. Todo ese reglamento estaba en reestructuración de acuerdo a los nuevos estatutos que están por sobre el reglamento. Además, las bases fueron aprobadas por unanimidad, y definen que descienden el 15 y 16 de la tabla de posiciones".

"Por otro lado, las bases están por sobre los aspectos deportivos y específicos que incluso no contemplen ni los estatutos y/o el reglamento, por el principio de especificidad", señalaron.