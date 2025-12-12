“Ley Tiago Nunes”: Qué es, por qué se llama así y cómo cambia al fútbol chileno - Chilevisión

Diversas modificaciones a la Liga de Primera 2026 está discutiendo el Consejo de Presidentes de la ANFP. Una de ellas ya fue aprobada y se denominada "Ley Tiago Nunes".

La normativa hace referencia a la cantidad de suplentes que cada equipo puede llevar en los partidos, pasando de siete a nueve.

Esto implica que los entrenadores tendrán más opciones a la hora de realizar un cambio, replicando el número de alternativas que actualmente rige en la Premier League.

Aumento en cantidad de suplentes: ¿Por qué se denomina "Ley Tiago Nunes"?

El nombre hace referencia a un cuestionamiento que hizo Tiago Nunes, ex técnico de Universidad Católica, a los pocos jugadores que podía citar.

En su ciclo por Los Cruzados, el entrenador brasileño aseguró que lo ideal sería tener más convocados y copiar lo que se da en la Copa Libertadores, donde hay hasta 12 sustitutos.

Esta situación marca un importante cambio en el fútbol chileno, teniendo en cuenta que sigue en vigencia el llevar a los duelos jugadores Sub 21.

Otros cambios hacen referencia al sistema de clasificación a los torneos internacionales. Por ejemplo, el Chile 3 será para el campeón de la naciente Copa de la Liga 2024.

Por su parte, el Chile 4 se decidirá entre el ganador de la Copa Chile y el equipo que culmine tercero en la Liga de Primera.