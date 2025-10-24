“Exijo una explicación”: Hinchas de la UC reaccionan a gran momento de Tiago Nunes en la Libertadores - Chilevisión

Liga de Quito dio un golpe histórico este jueves en la Copa Libertadores, derrotando 3-0 al Palmeiras por la ida de las semifinales.

El elenco ecuatoriano quedó a un paso de la final del torneo, resultado que provocó la alegría de Tiago Nunes que hasta hace algunos meses dirigía a Universidad Católica.

El entrenador brasileño dejó de ser DT de Los Cruzados en mayo tras una durísima derrota ante Deportes La Serena por la Liga de Primera, asumiendo pocas semanas después en El Rey.

Hinchas de la UC reaccionan a presente de Tiago Nunes

El gran momento de Nunes generó la reacción de los hinchas cruzados, quienes quedaron sorprendidos por el notable desempeño que está teniendo un DT que fue muy cuestionado.

Algunos aseguraron que esto demuestra lo "complicado" que es estar en el fútbol chileno, mientras que otros señalaron que a ambos les hizo bien separar sus caminos.

Desde la salida del nacido en Río Grande Do Sul, La Franja tuvo un renacer con el arribo de Daniel Garnero a la banca y está peleando por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Sobre su notable presente, el adiestrador brasileño recalcó que "es un momento importante porque me toca estar en un gran club de Sudamérica. Me propuse salir de mi zona de confort y no quedarme en Brasil dirigiendo. Más que un entrenador brasileño, me siento un entrenador internacional".

Mira los comentarios acá

se sabe q a Tiago Nunes la UC le quedó grande

Católica no es para cualquiera 😂.#LosCruzados — Jair B. (@jairba_) October 24, 2025

Tiago Nunes revivió sin la uc y la uc revivió sin Tiago Nunes



No todos los dts son malos, hay algunos que no son para ciertos contextos no mas — I used to rule the world (@NnegroP) October 24, 2025

El problema no era Tiago Nunes, el problema era la UC xd — Felipe Orellana P. (@feorpi26) October 24, 2025

Tiago Nunes, metiéndose en la final de la copa libertadores después de que lo hecharon de la UC, es para exigir una explicación…. — Marcelo Santana (@olecram23) October 24, 2025

Sería comedia pura que Tiago Nunes después de dejar a la UC sea campeón de Libertadores con LDU — Luciano Delgado 🎙️ (@Lu_Delgado14) October 24, 2025

3-0 Liga de Quito a Palmeiras. Un equipazo. Tiago Nunes un incomprendido de la Chilean Premier League. — Enzillo (@Enzillo3) October 24, 2025