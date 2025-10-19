VIDEO | Hinchas ingresan a la cancha y obligan a suspender duelo entre la UC y Everton - Chilevisión

Un bochornoso incidente protagonizado por un grupo de hinchas de Everton obligó a suspender el encuentro frente a Universidad Católica este domingo en el Estadio Sausalito, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

El partido, que se disputaba con normalidad y tenía a la UC arriba por 0-3, se vio interrumpido en los minutos finales cuando varios barristas del elenco viñamarino irrumpieron en la cancha.

La situación se tornó caótica: algunos seguidores intentaron encarar a los propios jugadores de Everton, mientras otros se enfrentaron a golpes con los guardias del recinto.

Ante el descontrol, el árbitro Manuel Vergara decidió suspender el encuentro y enviar a ambos planteles a camarines, mientras personal de Control del Orden Público (COP) de Carabineros ingresaba al campo para restablecer el orden.

