La sincera confesión de ex campeón con la UC: “Era hincha de Colo Colo, pero ahora soy de Católica” - Chilevisión

Una llamativa confesión hizo el volante Diego Rojas, quien se formó y fue campeón con Universidad Católica en las temporadas 2016 y 2018.

El actual volante de Curicó Unido admitió que de niño era hincha de Colo Colo, revelando que llegó a probarse en el Cacique antes de recalar en Los Cruzados.

"A Colo Colo fui a los 11 años y quedé en una prueba, pero no tenían donde alojarme. Desde Antofagasta me llevó mi papá a probarme (...) Cuando quedo, no se da la opción de estar en un lugar y me devolví a Antofagasta", afirmó.

Diego Rojas habló de su cariño por la UC

En entrevista con TNT Sports, el mediocampista de 30 años contó que "todos en mi familia eran colocolinos", aunque la situación cambió.

"Después, cuando me fui a Católica, obviamente cambiaron la perspectiva porque uno deja de ser hincha de un equipo y se entrega por completo al club que confió en ti. Ese fue Católica en mi caso", agregó.

Consultado acerca del equipo del que era hincha, Rojas reconoció: "Antes, yo era de Colo Colo, como toda mi familia, pero ahora soy de Católica, obviamente por todo lo que me entregó el club".

En su paso por La Franja, el volante ofensivo disputó un total de 87 partidos en los que marcó 10 goles.