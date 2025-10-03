Patricio Toledo fue dado de alta a 5 días de sufrir infarto: “Pasó en el lugar y el momento preciso” - Chilevisión

Patricio Toledo fue dado de alta este viernes tras sufrir un Infarto agudo de miocardio, el que ocurrió en el partido "Adiós Capitanes" organizado por Universidad Católica.

El ex arquero se desplomó en pleno Claro Arena el pasado domingo 28 de septiembre, generando preocupación en lo que era la despedida de los ídolos del club Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic.

Tras pasar cinco días hospitalizado en la Clínica Universidad de los Andes, el otrora seleccionado nacional habló por primera vez sobre el momento que causó gran conmoción.

Los agradecimientos de Patricio Toledo

Acompañado de su esposa, el propio Álvarez, el ex jugador Mario Lepe y parte del equipo que lo asistió, Toledo agradeció el cariño de sus familiares y las personas que lo ayudaron.

"Tengo la suerte de haberme encontrado en el camino con unos ángeles, porque pasó en el lugar y el momento preciso. Les cuento que tuve un 'aviso' hace tres semanas, pero quería estar (en el encuentro)".

Junto con mencionar que tiene "una segunda oportunidad", el referente del pórtico cruzado sostuvo: "El camino que empezó a hacer esto, Dios lo hizo desde el momento en que Cristián me aceptó para trabajar en su academia".

"Si no lo hubiese hinchado tanto para que me invitara, no estaría acá. A lo mejor hubiera visto la despedida en mi casa sentado y me hubiese pasado esto, ahí no la estoy contando", agregó.

Toledo valoró el trabajo de Gerardo "La Vieja" Reiniso y su respiración boca a boca, bromeando que "lo tengo amenazado porque me dio muchos besos, se aprovechó del tema y me besó demasiado. A él le debo parte de mi vida".

El ex arquero recalcó el apoyo de sus hijos y su pareja, Elizabeth Serrano. "No se preocupen, van a tener Pato para rato. Voy a seguir entregando toda mi experiencia y mi amor por el fútbol a esos chicos que siempre tuvieron la ilusión que tuve yo cuando recién empecé a jugar".