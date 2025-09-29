El sentido mensaje de la esposa de Patricio Toledo tras grave situación de salud: “Vamos mi flaquito” - Chilevisión

Gran preocupación hay en el fútbol chileno por la salud de Patricio Toledo, quien este domingo sufrió un parto cardiorrespiratorio en el partido "Adiós Capitanes" disputado en el Claro Arena.

El histórico arquero se desplomó casi en el comienzo del encuentro, el que se dio a modo de homenaje a los ídolos de Universidad Católica José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic.

Actualmente, el otrora seleccionado nacional se mantiene internado en una clínica, donde se informó que parece "estable dentro de su condición de gravedad".

Esposa de Patricia Toledo le dedica sentido posteo

Horas después de lo ocurrido, la esposa de Toledo, Elizabeth Serrano, publicó un emotivo mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la pareja del ex portero escribió: "Vamos mi flaquito , Dios está contigo. Eres un gran ser humano , el mejor papá y abuelo".

"El mejor compañero de vida Te amamos. Tu familia. Gracias a todos por sus mensajes y buenas energías", comentó.

Serrano, que estuvo en el estadio al momento del infarto audio de miocardio, agregó que su marido pasó "buena noche" y que está "cansado, lucido y luchando".

