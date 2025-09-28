VIDEO | Así fue el momento en que Patricio Toledo se desplomó en el Claro Arena - Chilevisión

Minutos de angustia se vivió en el estadio de la UC luego que el histórico portero cruzado sufriera un infarto agudo al miocardio, teniendo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud.
Momentos de angustia se vivió la tarde del domingo en el Claro Arena, luego que el exportero de la UC, Patricio Toledo, se desplomara en pleno del partido de exhibición.
Cuando transcurría los 10 minutos del encuentro entre capitanes históricos de los cruzados, el arquero nacional se desmayó en el césped del nuevo estadio de Universidad Católica.
Tanto el público que asistió al partido como los propios jugadores rápidamente reaccionaron ante la emergencia, lo que terminó con una ambulancia trasladando a Pato Toledo a una clínica.
Finalmente, luego de varios minutos de incertidumbre en el pueblo cruzado, la información médica permitió entregar calma a todos los presentes.
Se confirmó que Patricio Toledo sufrió un infarto agudo al miocardio en pleno encuentro, por lo que debió ser reanimado por personal médico. Actualmente "se encuentra estable y hablando".
