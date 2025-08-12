Estreno del Claro Arena: Fecha, hora y rival del primer partido de la UC en su nuevo estadio - Chilevisión

Universidad Católica recibió la noticia más esperada este lunes: El Claro Arena recibió la recepción final de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes y está listo para ser utilizado.

Con esto, el recinto cuenta con todas las aprobaciones y puede oficialmente operar a tres años del inicio de su construcción.

Ahora, Los Cruzados afinan los últimos detalles para el esperado estreno de su estadio, el que será ante un importante rival por la Liga de Primera.

¿Cuál será el primer partido oficial del Claro Arena?

De acuerdo a lo informado por la propia UC, el primer partido en el Claro Arena será el sábado 23 de agosto ante Unión Española.

El duelo corresponde a la fecha 21° de la Liga de Primera y se disputará en un horario por definir, información que se conocerá en los próximos días.

Antes de aquello, no se descarta que se abran las puertas para un compromiso del fútbol femenino o incluso el fútbol formativo.

La aprobación de todos los permisos pone fin a la localía en otros estadios del conjunto estudiantil, donde alternaron entre Santa Laura, Bicentenario de La Florida, El Teniente de Rancagua y el Ester Roa de Concepción, entre otros.