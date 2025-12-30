Polémicas, peleas y una noche trágica: 5 momentos que marcaron el centenario de Colo Colo - Chilevisión

Colo Colo vivió un 2025 en el que tuvo muy poco para celebrar. Pese a que todo apuntaba a una fiesta por el centenario, Los Albos finalizaron una magra temporada.

El Cacique no consiguió títulos, perdió varios clásicos, no clasificó a copas internacionales y se ganó titulares por situaciones que están fuera de la cancha.

La acontecida campaña se puede resumir en cinco momentos que marcaron un año que rápidamente quieren dejar atrás en Macul.

1. Primer conflicto entre jugadores y dirigentes

El Popular arrancaba el año con polémica. Entre diciembre del 2024 y enero del 2025, después de quedarse con la Liga de Primera que peleó mano a mano con Universidad de Chile, el plantel entraba en conflicto con la dirigencia por temas de premios.

El tema escaló con la suspensión de una actividad publicitaria. Si bien se pudo solucionar, otra confusión con algunos jugadores terminó bastante mal.

Esto provocó la salida de Maximiliano Falcón, quien no se presentó a entrenar a pesar de tener contrato vigente y que finalmente arribó al Inter Miami.

2. Altercado al interior de Blanco y Negro

Iniciada la campaña, un fuerte altercado en Blanco y Negro desató otro terremoto en Colo Colo y derivó en que Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, acudiera a una clínica en marzo.

Las versiones son contrapuestas. Por un lado se especuló con la agresión de Carlos Cortés, perteneciente al bloque opositor, al empresario.

Por el otro, voces que estuvieron en la reunión aseguraron que el directivo tropezó con unos cables, aunque se reconoció la tensión vivida en otro lío ocurrido fuera del campo.

3. Noche trágica ante Fortaleza

El punto de quiebre se dio el 10 de abril. A solamente días de festejar los años 100 del club, dos hinchas murieron en la previa del cotejo ante Fortaleza por la fase de grupos de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Monumental.

En pleno segundo tiempo, hinchas invadieron la cancha y obligaron a cancelar el compromiso en un caso que dio la vuelta al mundo.

Mientras las investigaciones buscaban recopilar antecedentes sobre los fallecimientos, el club fue duramente castigado por la Conmebol. Solamente un mes más tarde, quedó eliminado del torneo y sin chances de jugar la Copa Sudamericana.

4. Salida y no salida de Jorge Almirón

Además de los líos que se generaron por la tragedia en Macul, Colo Colo tuvo que lidiar con la inédita situación que vivió el ex entrenador Jorge Almirón.

En mayo, Mosa ratificó que se le buscaría una salida producto de los malos resultados, pero no hubo acuerdo económico y el argentino se quedó hasta agosto.

En dicho mes, la goleada 4-1 sufrida a manos de Universidad Católica en el Macul terminaron por sentenciar un ciclo agridulce, con durísimos cuestionamientos de parte de los hinchas.

5. Sin copas para el 2026

La directiva se la jugó por la llegada de Fernando Ortiz, quien fue anunciando el 30 de agosto y que tomó como primera gran decisión el sentar en el banco a pesos pesados como Arturo Vidal y el capitán Esteban Pavez.

Sin embargo, la irregularidad siguió y Los Albos cayeron en las últimas fechas de la Liga de Primera con Cobresal (goleada incluida) y Audax Italiano, quedando sin chances de jugar copas internacionales el 2026.

Pese a esto, Blanco y Negro ratificó a Ortiz y lo respaldó en todas sus decisiones, manteniendo un flanco que puede desatarse nuevamente con algunos emblemas del plantel.

A nivel institucional, Colo Colo festejó la Liga Femenina y en el futsal, disciplinas que sacaron la cara en un centenario que se festejó a medias.