“Es así”: La sincera reflexión de Esteban Pavez sobre “la mejor institución” de Chile - Chilevisión

Esteban Pavez suele no tener pelos en la lengua. En un complejo momento personal por no sumar minutos en Colo Colo, el volante dio su opinión sobre la grandeza de los clubes.

El capitán de Los Albos conversó con Sifup Podcast, instancia en la que fue consultado sobre sobre si se imaginaba en su juventud llevar la jineta del primer equipo.

"La verdad es que sí. Me lo puse en la cabeza, fue un sueño que tenía y gracias a Dios lo pude cumplir. Fue el 2013 o 2014, ahí me lo propuse. Dije que quería ser el capitán del equipo más grande de Chile, para mí", comentó.

Esteban Pavez habla de la grandeza de Colo Colo y la UC

En ese momento, el entrevistador Fernando "Chiki" Cordero le señaló: "Para mí la institución más grande del país es Católica".

Ante esto, Pavez señaló: "Concuerdo contigo. Tenemos que ser realistas, es así. La mejor institución del país es Católica, lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir acá. Pero el mejor equipo, y el más grande de Chile, es Colo Colo".

Sobre el hecho de ser el capitán del Cacique, el mediocampista de 35 años sostuvo que "no sé si es difícil, la verdad es que lo he disfrutado desde el primer momento y sé lo que es llevar la jineta del equipo más grande del país".

"Lo viví con grandes amigos como Esteban Paredes, Gonzalo Fierro y Gabriel Suazo (...) Sabía a lo que me iba a enfrentar y gracias a ellos llegué bien preparado. Los sueños se pueden cumplir", agregó.