“Es mi idea”: La sorpresiva revelación de Esteban Pavez sobre su retiro del fútbol - Chilevisión

Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, se refirió a su posible retiro del fútbol y anticipó qué es lo que pretende hacer una vez que cuelgue los botines.

El volante habló en el podcast "Soy de Fierro", conducido por su ex compañero Gonzalo Fierro, y admitió que en principio quiere jugar otras dos temporadas en el Cacique.

"Lo he pensando bastante, cada vez lo veo más cercano", comentó el futbolista de 35 años sobre el dejar el profesionalismo.

Esteban Pavez sueña con retirarse en Colo Colo

En el espacio, Pavez contó que estudió Dirección Deportivo. "Terminé el curso y me gusta mucho. Este año me inscribí para ser Director Técnico que hay días que me gusta y otros no, pero lo congelé por los viajes", señaló.

Sobre su plan, el mediocampista sostuvo: "Me encantaría retirarme del fútbol en 2027. Tengo contrato hasta el próximo año en Colo Colo. Jugar un año más en Colo Colo y retirarme ahí, después seguir trabajando".

"Esa es mi idea, físicamente estoy bien y no he tenido lesiones. Termino contrato el 2026, me gustaría un año más", agregó.

Además, el ex Athletico Paranense y Xolos de Tijuana mencionó a tres de los grandes entrenadores que han marcado su carrera.

"Pablo Guedes, Fernando Diniz y Eduardo Berizzo", comentó. Acerca del Toto, apuntó que "sé que en la Selección no le fue muy bien, pero tiene conceptos muy buenos".