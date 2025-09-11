Pasó por el quirófano: La importante baja que tendrá Colo Colo para lo que queda de temporada - Chilevisión

Colo Colo sufrió una importante baja en la previa de la Supercopa contra Universidad de Chile. Se trata de Alexander Oroz, quien tenía varias molestias musculares.

El Flecha tenía cuatro desgarros tendomusculares del músculo bíceps femoral de sus isquiotibiales, por lo que fue operado en las últimas horas.

El delantero fue intervenido de manera quirúrgica por Jordi Puigdellivol, especialista de Barcelona que se encontraba en el país.

Debido a esta situación, que le había impedido tener regularidad, el ariete se perderá lo que queda de temporada y apuesta a estar en buena forma para el inicio del 2026.

Por si fuera poco, Óscar Opazo también fue operado por una lesión en la rodilla, quedando descartado en los primeros duelos del ciclo de Fernando Ortiz.

Los números de Alexander Oroz en Colo Colo

Oroz ha jugado un total de 54 partidos en Colo Colo en los que anotó 9 goles, mientras que este 2025 solamente pudo disputar 9 encuentros en los que marcó 3 tantos.