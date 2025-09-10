Colo Colo vs Universidad de Chile: Cuándo y a qué hora se juega la esperada Supercopa - Chilevisión

Tras una de especulaciones y polémicas, Colo Colo y Universidad de Chile finalmente jugarán la esperada Supercopa.

Albos y Azules chocarán en el duelo que pondrá cara a cara a los campeones de la Liga de Primera 2024 y la última edición de la Copa Chile.

Si bien el cotejo estaba pensando para principios de año, una serie de situaciones impidió su realización y terminó postergándose para la última parte de la temporada, situación que ha generado reclamos en el cuadro laico.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo y U. de Chile la Supercopa?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas de Chile.

Esta nueva edición del Superclásico por la Supercopa se disputará en el Estadio Santa Laura, recinto en el que se espera público del fútbol formativo de ambos clubes.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs U. de Chile?

La definición del Romántico Viajero contra el Cacique será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este esperado compromiso de manera online. Para eso, tienes que ingresar con tu usuario y clave.